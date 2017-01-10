20:54 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Роман Керов: "Чем больше больших трамплинов, тем выше у Аввакумовой шансов на "глобус"

0
0
0

Тренер сборной России Роман Керов считает, что увеличение числа больших трамплинов может помочь Ирине Аввакумовой в борьбе за победу в Кубке мира. Россиянка на данный момент в общем зачете занимает четвертое место, отставая от второй строчки на 70 очков, а от лидера - Сары Таканаси - на 278.

На этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе Аввакумова заняла второе и третье места в соревнованиях на большом трамплине.

- Этот результат достаточно планируемый, на большом трамплине Ирина одна из сильнейших, - цитирует "Р-Спорт" Керова. - Это было видно и по тренировкам, которые проводили в Европе со сборными Словении, Австрии. Она прыгала с вышек ниже и прыгала дальше. Большой трамплин – это ее конек. Потихоньку начинают вводить большие трамплины, а чем больше таких этапов, тем выше у Ирины шансы на получение "глобуса".

Смелость – главный фактор, а Ире уверенности хватает. Она любит этот экстрим, высоту полета, дальность прыжка. На второй день немного первый прыжок на эмоциях не получился, хотела большего, но вторым прыжком все отыграла.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170110/1114754178.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ