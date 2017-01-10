Роман Керов: "Чем больше больших трамплинов, тем выше у Аввакумовой шансов на "глобус"

Тренер сборной России Роман Керов считает, что увеличение числа больших трамплинов может помочь Ирине Аввакумовой в борьбе за победу в Кубке мира. Россиянка на данный момент в общем зачете занимает четвертое место, отставая от второй строчки на 70 очков, а от лидера - Сары Таканаси - на 278.

На этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе Аввакумова заняла второе и третье места в соревнованиях на большом трамплине.

- Этот результат достаточно планируемый, на большом трамплине Ирина одна из сильнейших, - цитирует "Р-Спорт" Керова. - Это было видно и по тренировкам, которые проводили в Европе со сборными Словении, Австрии. Она прыгала с вышек ниже и прыгала дальше. Большой трамплин – это ее конек. Потихоньку начинают вводить большие трамплины, а чем больше таких этапов, тем выше у Ирины шансы на получение "глобуса".

Смелость – главный фактор, а Ире уверенности хватает. Она любит этот экстрим, высоту полета, дальность прыжка. На второй день немного первый прыжок на эмоциях не получился, хотела большего, но вторым прыжком все отыграла.