Лундбю стала лучшей в Саппоро, Аввакумова - пятая

Норвежка Марен Луннбю выиграла первый старт на этапе Кубка мира в Саппоро. Она в двух попытках набрала 252,9 балла, опередив немку Катарину Альтхаус (248,6) и японку Сару Таканаси (238,2).
Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, которая показала пятый результат (227,7).
Саппоро (Япония)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
NH
1. Луннбю (Норвегия) - 252.9 (95,5 + 93,5)
2. Альтхаус (Германия) - 248,6 (93,5 + 96,0)
3. Таканаси (Япония) - 238,2 (93,0 + 93,0)
4. Ито (Япония) - 237,3 (93,5 + 91,5)
5. АВВАКУМОВА (Россия) - 227,7 (94,5 + 91,5)
6. Богатай (Словения) - 217,3 (92,0 + 88,0)
18. ТИХОНОВА (Россия) - 190,2 (83,0 + 86,5)
21. БАРАННИКОВА (Россия) - 183,8 (83,5 + 88,0)
34. КАБЛУКОВА (Россия) - 79,4 (77,5)
35. КУСТОВА (Россия) - 74,4 (74,5)