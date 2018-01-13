Лундбю стала лучшей в Саппоро, Аввакумова - пятая

Норвежка Марен Луннбю выиграла первый старт на этапе Кубка мира в Саппоро. Она в двух попытках набрала 252,9 балла, опередив немку Катарину Альтхаус (248,6) и японку Сару Таканаси (238,2).

Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, которая показала пятый результат (227,7).

Саппоро (Япония)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Луннбю (Норвегия) - 252.9 (95,5 + 93,5)

2. Альтхаус (Германия) - 248,6 (93,5 + 96,0)

3. Таканаси (Япония) - 238,2 (93,0 + 93,0)

4. Ито (Япония) - 237,3 (93,5 + 91,5)

5. АВВАКУМОВА (Россия) - 227,7 (94,5 + 91,5)

6. Богатай (Словения) - 217,3 (92,0 + 88,0)

18. ТИХОНОВА (Россия) - 190,2 (83,0 + 86,5)

21. БАРАННИКОВА (Россия) - 183,8 (83,5 + 88,0)

34. КАБЛУКОВА (Россия) - 79,4 (77,5)

35. КУСТОВА (Россия) - 74,4 (74,5)