Евгений Климов: "Этот день я запомню на всю жизнь!"

Россиянин Евгений Климов, занявший третье место на этапе "Турне четырех трамплинов" в Инсбруке, сказал, что запомнит свое выступление на всю жизнь. Этот результат стал для Климова лучшим в карьере - ранее он не поднимался выше 12-й строчки.

- Этот день я запомню на всю жизнь! Я был настроен на хороший прыжок, условия были непростые, но я старался не обращать внимания на то, что ветер постоянно менялся, - цитирует Климова официальный сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. - Главное, было сосредоточиться и выполнить хороший прыжок. И у меня получилось!