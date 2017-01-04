20:40 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Евгений Климов: "Этот день я запомню на всю жизнь!"

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Россиянин Евгений Климов, занявший третье место на этапе "Турне четырех трамплинов" в Инсбруке, сказал, что запомнит свое выступление на всю жизнь. Этот результат стал для Климова лучшим в карьере - ранее он не поднимался выше 12-й строчки.

- Этот день я запомню на всю жизнь! Я был настроен на хороший прыжок, условия были непростые, но я старался не обращать внимания на то, что ветер постоянно менялся, - цитирует Климова официальный сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. - Главное, было сосредоточиться и выполнить хороший прыжок. И у меня получилось!

Дополнительная информация

http://www.skijumpingrus.com/sportnews/news_3932.html

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