Александр Арефьев: "При должном отношении к делу и поступательном прогрессе Климов может претендовать на медали на Играх-2018"

Главный тренер сборной России Александр Арефьев заявил, что у 22-летнего россиянина Евгения Климова есть хорошие перспективы выиграть медаль на Олимпиаде-2018. В этом месяце российский спортсмен получил титул чемпиона России и стал третьим на знаменитом "Турне четырех трамплинов" в Инсбруке.

– Можно сказать, что переходный период Климова из двоеборья в прыжки с трамплина закончен, и сейчас он уже вышел на новый уровень, – цитируют "Известия" Арефьева. – В техническом, физическом и психологическом плане он соответствует прыгунам мирового класса. То, что из двенадцати пройденных этапов девять он закончил в первой двадцатке Кубка мира, говорит о том, что это – систематические, а не случайные успехи. Если говорить про его подиум на "Турне четырех трамплинов", то это место было завоевано в тяжелейших погодных условиях. Есть ли у Жени перспективы на Играх в Пхенчхане? Пока загадывать рано, но при должном отношении к делу и поступательном прогрессе он может претендовать на медали.