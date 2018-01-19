Леллинг завоевала Кубок мира, Никитина - четвертая

Немка Жаклин Леллинг выиграла заключительный этап в Кенигзее и стала обладательницей Кубка мира. Второй стала ее соотечественница Тина Херманн, третьей - австрийка Янин Флок.

Россиянки Рената Хузина, Елена Никитина и Юлия Канакина заняли места с 13-го по 15-е.

Лучшей из россиянок в общем зачете стала Никитина - четвертое место.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Женщины

1. Леллинг (Германия) - 1.44,03 (52,14 + 51,89)

2. Херманн (Германия) - 1.44,21 (52,06 + 52,15)

3. Флок (Австрия) - 1.44,30 (52,13 + 52,17)

4. Ярнолд (Великобритания) - 1.44,48 (52,48 + 52,00)

5. Фернстед (Германия) - 1.44,50 (52,04 + 52,46)

6. Чэннелл (Канада) - 1.44,95 (52,48 + 52,47)...

13. ХУЗИНА (Россия) - 1.46,19 (53,21 + 52,98)

14. НИКИТИНА (Россия) - 1.46,23 (53,09 + 53,14)

15. КАНАКИНА (Россия) - 1.46,29 (52,99 + 53,30)