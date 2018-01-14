Россиянки - чемпионки Европы в эстафете!

Женская сборная России завоевала золото на чемпионате Европы в эстафете. Команду представляли Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Эмина Магалич.
В мужской эстафете победу одержала сборная Голландии, а Россия в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова завоевала серебро.
Дрезден (Германия)
Чемпионат Европы
Женщины
Командная гонка 3 000 м
1. РОССИЯ (БОРОДУЛИНА, МАЛАГИЧ, ПРОСВИРНОВА, ЕФРЕМЕНКОВА) - 4.11,462
2. Венгрия - 4.11,582
3. Франция - 4.18,935
4. Германия - 4.21,788
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
1. Голландия - 6.36,198
2. РОССИЯ (ЕЛИСТРАТОВ, АЙРАПЕТЯН, АН, ШУЛЬГИНОВ) - 6.36,273
3. Венгрия - 6.36,348
4. Италия - 6.36,827
NOVZODUM NAMREBUG
Ну, хоть ОДНА негативная новость!!! А то сижу и весь день радуюсь превосходству капиталистического спорта над загнившим социалистическим....
18:22
кирдык
Магалич? Магарыч?))
18:15