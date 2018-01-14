Россиянки - чемпионки Европы в эстафете!

Женская сборная России завоевала золото на чемпионате Европы в эстафете. Команду представляли Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Эмина Магалич.

В мужской эстафете победу одержала сборная Голландии, а Россия в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова завоевала серебро.

Дрезден (Германия)

Чемпионат Европы

Женщины

Командная гонка 3 000 м

1. РОССИЯ (БОРОДУЛИНА, МАЛАГИЧ, ПРОСВИРНОВА, ЕФРЕМЕНКОВА) - 4.11,462

2. Венгрия - 4.11,582

3. Франция - 4.18,935

4. Германия - 4.21,788

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

1. Голландия - 6.36,198

2. РОССИЯ (ЕЛИСТРАТОВ, АЙРАПЕТЯН, АН, ШУЛЬГИНОВ) - 6.36,273

3. Венгрия - 6.36,348

4. Италия - 6.36,827