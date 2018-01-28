Максимов и Герциков будут работать с российскими шорт-трекистами в Пхенчхане

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Андрей Максимов и Александр Герциков войдут в тренерский штаб российских шорт-трекистов на Олимпийских играх-2018. Ранее стало известно, что до участия в Играх в Пхенчхане были допущены Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.

- С шорт-трекистами на Играх будут работать Андрей Максимов и Александр Герциков, - цитирует ТАСС Кравцова.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.