Андрей Максимов: "Подготовка к сезону прошла замечательно"

Главный тренер сборной России Андрей Максимов остался доволен первым этапом Кубка России, который прошел в Москве. По его словам, подготовка к сезону прошла удачно.

– Соня (Просвирнова) у нас лидирует, Виктор (Ан) постепенно набирает соревновательную форму, – цитирует "Р-Спорт" Максимова. – У нас подготовка к сезону прошла замечательно: тренировались в Новогорске, была в мае велосипедная подготовка, съездили в Бормио. Это была одна из главных задач – покататься на быстром льду и показать хорошие секунды. Что запланировали, то и сделали. По итогам этого этапа Кубка России будет определен список участников на этап Кубка СКР в Коломне, где пройдет отбор на международные старты, на Кубок мира.

Конечно, наши ребята переживали за ситуацию, которая была вокруг летних видов спорта перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, в частности за легкую атлетику, за наших паралимпийцев. Надеюсь, что все это разрешится и в ближайшем будущем все будет хорошо.