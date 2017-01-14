Александр Кравцов: "Пока для России на чемпионате Европы все складывается хорошо"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов остался доволен выступлением россиян в первый день чемпионата Европы. Семен Елистратов взял золото на 1500 м, Софья Просвирнова стала второй на этой же дистанции, а Виктор Ан завоевал бронзу на 500-метровке.

- Пока для наших спортсменов все складывается очень хорошо, - цитирует ТАСС Кравцова. - Елистратов очень красиво победил на "полуторке". К сожалению, Семену не удалось пробиться в финал на 500 метрах, но, тем не менее, он уверенно выиграл финал B. Что касается Софьи Просвирновой, мы не планировали брать ее на чемпионат Европы, спортсменка не до конца восстановилась, у нее был перерыв в связи с травмой. В целом, наши ребята очень хорошо выступают, надо просто пожелать им успеха.