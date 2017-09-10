Президент ССР считает, что у дубль-трапа есть шанс "выжить"

Президент Стрелкового союза России Владимир Лисин заявил, что дубль-трап получит поддержку и будет сохранен. Данная дисциплина была исключена из программы Олимпиады-2020 и может прекратить свое существование.

- Мы будем давать шанс этой дисциплине жить, на следующих Европейских играх в Белоруссии и чемпионате Европы дубль-трап будет представлен в формате микста, - цитирует "Р-Спорт" Лисина. - Если спортсмены будут приезжать и будет набираться необходимое количество участников, у упражнения есть шанс сохраниться в дальнейшем. Если не будет у него популярности, не будут спортсмены приезжать на соревнования, нельзя же их будет заставить это делать под ружьем?

Побороться всегда надо. Мы же понимаем, что у нас есть люди, которые стреляют, история есть, каким-то странам это нравится. Чем больше будет различных упражнений в олимпийской программе, тем интереснее.