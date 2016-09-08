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18:48 | ДЕНЬГИ

Китайский клуб предложил Липпи контракт в 60 миллионов долларов за три сезона

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Известный итальянский специалист Марчелло Липпи получил предложение вновь возглавить "Гуанчжоу Эвергранд". Согласно Corriere Dello Sport, 68-летнему специалисту предложили контракт на три сезона с зарплатой в 20 миллионов долларов в год.

Липпи возглавлял "Гуанчжоу" с 2012 по 2015 год. На его счету победа в местном чемпионате, а также в азиатской Лиге чемпионов. На данный момент итальянец является техническим директором команды, но в случае его возвращения на пост главного тренера занимаемую сейчас должность он покинет.

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