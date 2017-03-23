11:10 | ДЕНЬГИ — ФУТБОЛ

Николай Долуда: "В год необходимо 8-8,5 миллиарда рублей на финансирование профклубов Краснодарского края"

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Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда подчеркнул, что на функционирование профессиональных клубов региона по игровым видам спорта необходимо 8-8,5 миллиарда рублей в год. По его словам, ни одна команда не финансируется из бюджета региона.

В Краснодарском крае существуют женская и мужская волейбольные команды "Динамо", баскетбольный "Локомотив", два регбийных клуба, два гандбольных клуба, хоккейный клуб "Сочи", а также футбольные "Краснодар" и "Кубань".

- Хочу сказать, что сейчас из бюджета Краснодарского края ни одна из профессиональных команд - ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол, ни другие - не финансируется. Даже в долях, - приводит "Р-Спорт" слова Долуды. - Находим внебюджетные источники для финансирования игровых клубов. В целом в год на это необходимо примерно 8-8,5 миллиарда рублей, в том числе на футбольный клуб "Кубань".

Когда команда ("Кубань". - Прим. "СЭ") перешла в ФНЛ, была проведена очень серьезная работа менеджерами клуба по сокращению зарплатой части, транспортных и других расходов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170323/1118036286.html

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