Николай Долуда: "В год необходимо 8-8,5 миллиарда рублей на финансирование профклубов Краснодарского края"

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда подчеркнул, что на функционирование профессиональных клубов региона по игровым видам спорта необходимо 8-8,5 миллиарда рублей в год. По его словам, ни одна команда не финансируется из бюджета региона.

В Краснодарском крае существуют женская и мужская волейбольные команды "Динамо", баскетбольный "Локомотив", два регбийных клуба, два гандбольных клуба, хоккейный клуб "Сочи", а также футбольные "Краснодар" и "Кубань".

- Хочу сказать, что сейчас из бюджета Краснодарского края ни одна из профессиональных команд - ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол, ни другие - не финансируется. Даже в долях, - приводит "Р-Спорт" слова Долуды. - Находим внебюджетные источники для финансирования игровых клубов. В целом в год на это необходимо примерно 8-8,5 миллиарда рублей, в том числе на футбольный клуб "Кубань".

Когда команда ("Кубань". - Прим. "СЭ") перешла в ФНЛ, была проведена очень серьезная работа менеджерами клуба по сокращению зарплатой части, транспортных и других расходов.