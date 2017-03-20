Абрамович и Прохоров - в топ-10 богатейших владельцев спортивных клубов

Россияне Роман Абрамович и Михаил Прохоров входят в десятку самых богатых владельцев спортивных клубов по версии Forbes. В обновленном рейтинге лидирует владелец клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс" Стив Балмер, чистые активы которого оцениваются в 30 миллиардов долларов.

Самые богатые владельцы спортивных клубов

1. Стив Балмер - 30 миллиардов долларов ("Клипперс", баскетбол)

2. Мукеш Амбани - 23,2 миллиарда ("Мумбаи Индианс", крикет)

3. Пол Аллен - 19,9 миллиарда ("Сиэт Сихокс", американский футбол; "Портленд", баскетбол)

4. Дитрих Матешиц - 13,4 миллиарда ("Нью-Йорк Ред Буллз", футбол; "Ред Булл", "Торо Россо", автогонки)

5. Филипп Аншутц - 12,5 миллиарда ("Лейкерс", баскетбол, "Лос-Анджелес Гэлакси", футбол)

6. Хассо Платтнер - 11,2 миллиарда ("Сан-Хосе", хоккей)

7. РОМАН АБРАМОВИЧ - 9,1 миллиарда ("Челси", футбол)

8. МИХАИЛ ПРОХОРОВ - 8,9 миллиарда ("Бруклин", баскетбол)

9. Шахид Хан - 8,2 миллиарда ("Джексонвилл", американский футбол)

10. Микки Арисон - 8,1 миллиарда ("Майами", баскетбол)