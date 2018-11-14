Загадочное интервью Рианчо, последний шанс Глушакова и пикировка Черчесова с Павлюченко

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 14 ноября.

ПРОЩАЛЬНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ. Рауль Рианчо: "Массимо сказал: "Ты не идешь на прощальный ужин"

Интервью бывшего тренера "Спартака", который входил в штаб Массимо Карреры, а после отставки итальянца на несколько матчей возглавил красно-белых. Рианчо в жизни – такой же веселый, как и на пресс-конференциях. Корреспонденты "СЭ" встретились утром в лобби гостиницы на Ленинградском шоссе, откуда уже в среду он отправился в аэропорт. Рауль начал без раскачки – сам заговорил о своей фирменной фразе про солнце.

ФИДБЕК. Рауль, про Глушакова – вы это серьезно? Главная загадка прощального интервью Рианчо

Прощальное интервью Рианчо "СЭ" – это целая энциклопедия, в которой можно копаться несколько дней, находя все новые и новые штрихи. Вячеслава Короткина зацепил момент, когда испанец, словно старый большевик, рассказал – с чего, по его мнению, в "Спартаке" из искры разгорелось пламя. Интересный взгляд на речь Рианчо.

ЭКСКЛЮЗИВ. Роман Бабаев: "Аренда Головина в ЦСКА практически невозможна"

Генеральный директор ЦСКА в интервью "СЭ" – об интересе "Ромы" к хавбеку Ильзату Ахметову, выкупе клубом прав на защитника Родриго Бекао и перспективах бывшего полузащитника армейцев Александра Головина в "Монако".

"НАЧИСТОТУ" Сергей Горлукович: "Новый тренер "Спартака" – последний шанс для Глушакова!"

Гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту" стал олимпийский чемпион Сеула и знаменитый Дед, которому по-прежнему не безразлична судьба "Спартака". По традиции от него – огонь.

МОРОЗ. Нас ждет футбольный марафон. Зимой

В премьер-лиге, промониторив высказывания тренеров в прессе и увидев недовольство специалистов календарем (особенно в этом преуспел Юрий Павлович Семин), решили провести семинар, на котором объяснить нюансы составления расписания. На нем тренеры атаковали в РПЛ составителей календаря. Инсайды из офиса лиги от Сергея Егорова.

ОТВЕТ. Станислав Черчесов: "С Павлюченко живем в одном доме. Объясню ему решение по Ари за рюмкой чая"

Главный тренер сборной России накануне контрольного матча с Германией ответил на вопросы журналистов. Также во встрече с прессой принял участие Константин Рауш.

МЕГАТУРНИР. Кубок мира-2020: как это будет. Участники, локаут в НХЛ, состав сборной России

Отсутствие крупного международного турнира с участием сильнейших хоккеистов мира, похоже, мировому хоккею не грозит. НХЛ и профсоюз игроков уже приступили к обсуждению условий проведения Кубка мира-2020, об этом наши североамериканские коллеги сообщили еще во время проведения вынесенных матчей регулярного чемпионата в Хельсинки между "Виннипегом" и "Флоридой". Подробности весьма интересны.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".