Воспоминания о Цымбаларе, лучшие в РФПЛ и тренер-новичок в "Зените-2"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 28 декабря.

ГОДОВЩИНА. Юрий Никифоров: "Цымбаларю надо было переходить в "Лацио"

28 декабря 2013 года не стало выдающегося игрока "Спартака" Ильи Цымбаларя. Однако и спустя четыре года не утихает боль утраты у одного из близких друзей, а также партнера по команде Юрия Никифорова, который до сих пор называет товарища ласково – Илюша, Илюшка.

ВОСПОМИНАНИЯ. Олег Цымбаларь: "Если есть рай для футболистов, отец никому не дает там скучать"

Еще одно интервью о выдающемся спартаковце. Корреспонднт "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ поговорил с сыном хавбека. Получилась трогательная беседа.

МЧМ. Альпийский фанат Дацюка. Сын советского хоккеиста сегодня сыграет против России

В составе сегодняшних соперников сборной России по матчу второго тура группового этапа МЧМ есть игрок с русской фамилией – Филипп Курашев. "СЭ" рассказывает о самом интересном хоккеисте швейцарской молодежки.

ЛУЧШИЕ. Промес первый. Кто еще в топ-10 РФПЛ

"СЭ" совместно с РФС и РФПЛ провел опрос, цель которого – определение лучшего игрока футболиста года. Выиграл спартаковский полузащитник Квинси Промес, представляем весь топ-10.

АНТИГЕРОИ. Звезды нерусского допинга-2017. От Гэтлина до Йохауг

Уходящий год войдет в историю как год самых громких допинговых скандалов в истории. Причем помимо российского допинга и 46 наших обвиненных олимпийцев из Сочи-2014, скандальные истории случались и с ведущими иностранными спортсменами. "СЭ" составил рейтинг самых неожиданных допинговых историй года с атлетами, не представляющими Россию.

ВОПРОС. Разве Манчини похож на самоубийцу? Почему в нынешний "Милан" глупо хотеть

"Роберто Манчини недоволен жизнью в Санкт-Петербурге, соскучился по работе в Италии и может покинуть "Зенит", чтобы возглавить "Милан". Такую новость опубликовало в среду издание La Gazzetta dello Sport. С одной стороны, ничего фантастического в ней нет, но с другой…

НОВИЧОК. Константин Зырянов: "Может, тренер из меня будет лучше, чем футболист"

В среду стало известно, что экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Константин Зырянов завершил карьеру и возглавил "Зенит-2". После назначение специалист дал интервью корреспонденту "СЭ".

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