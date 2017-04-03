Воля "Спартака", высказывание Дзюбы, драка Овечкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 3 апреля.

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ГОНКА. "Спартак" прошел по грани

"Оренбург" едва не вмешался в золотую гонку: аутсайдер в гостях у лидера чемпионата России за две минуты в середине второго тайма отыгрался с 0:2. Однако красно-белые все равно склонили чашу весов в свою пользу в компенсированное время. Вместе с тем команда Массимо Карреры сохранила 6-очковый отрыв от ЦСКА и "Зенита". В другой встрече дня "Ростов" и "Краснодар" голов не забили.

ВОПРОС ТУРА. Прав ли Дзюба?

В выходные преследователи "Спартака" – ЦСКА и "Зенит" – одержали победы в первом после паузы на матчи сборных туре чемпионата. Но главным событием стало высказывание нападающего Артема Дзюбы, который обрушился на тех, кто критикует футболистов – то есть, болельщиков. О словах и делах – обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и известные любители футбола.

ПРИЗНАНИЕ. Николас Ломбертс: "Когда сяду в самолет, не смогу сдержать слез"

В матче с "Рубином" защитник "Зенита" после долгого перерыва оказался в стартовом составе сине-бело-голубых и отыграл 90 минут. Причем произошло это после того, как на минувшей неделе стало известно – по окончании сезона Ломбертс переходит в "Остенде". Об этой ситуации в интервью "СЭ" рассказал сам бельгиец.

РЕКОРДСМЕН. Игнашевич как символ премьер-лиги

В воскресенье в матче против "Крыльев Советов" Сергей Игнашевич установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных встреч. 37-летний защитник ЦСКА, дебютировавший в российском элитном дивизионе летом 1999 года, вышел на поле в 457-й раз. "СЭ" – о рекордсмене, неидеальном, но незаменимом.

ГЕРОИНЯ. Евгения Медведева: "Запредельной радости у меня нет. Я скупа на эмоции"

Чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева сегодня вернулась в Москву после триумфального чемпионата мира. В Хельсинки она завоевала второе в своей карьере золото и обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.

ОГОНЬ. Овечкин подрался, Панарин получил "лучшую передачу в истории"

Устроенная Александром Овечкиным потасовка, курьезная шайба Артемия Панарина, шестая подряд победа Антона Худобина, домашний успех "Питтсбурга" и все самые интересные события игрового дня НХЛ – в традиционном обзоре "СЭ". Вдобавок – подборка драк с участием российских звезд НХЛ.

РАЗБОР. "Магнитка" – СКА. Преимущества нет ни у кого

За несколько дней до финала Кубка Гагарина "Магнитка" – СКА "СЭ" разбирает составы его участников, определяя, кто сильнее на бумаге. И приходит к выводу: шансы равны как никогда.

ОТКРОВЕНИЕ. Сын за отца

Нападающий "Нефтехимика" Никита Квартальнов в интервью "СЭ" откровенно рассказал о работе с отцом Дмитрием и Андреем Назаровым, обмене из ЦСКА, а также драках с Евгением Артюхиным и Николаем Лемтюговым. "Жесткая критика в адрес отца была несправедливой. Он выиграл три регулярки подряд", – заметил хоккеист.

ТЕСТ. Выиграй поездку на чемпионат мира по хоккею!

Считаешь себя настоящим знатоком хоккея? "СЭ" предлагает это проверить! Пройди тест и выиграй поездку на чемпионат мира по хоккею. Не упусти свой шанс!

БЕДА. "Петербург, мы с тобой!"

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие и погибшие. Собираем слова поддержки спортивного мира после трагедии.