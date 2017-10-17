Важная битва "Спартака", поражение Шараповой и жеребьевка "стыков" ЧМ-2018

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 17 октября.

ЭКСКЛЮЗИВ. Егор Титов: "Спартак" и "Севилья" равны, будет ничья – 1:1"

Сегодня красно-белые проведут в Москве ключевой матч группового турнира Лиги чемпионов – победа над "Севильей" откроет перед командой Массимо Карреры хорошие перспективы на выход в 1/8 финала турнира, поражение сделает шансы мизерными. Встречу с испанцами мы обсудили с легендарным спартаковцем, который сейчас помогает в "Енисее" Дмитрию Аленичеву.

ПОРАЖЕНИЕ. "Ты самая красивая!" Как Шарапова (про)играла в Москве

Во вторник Мария Шарапова провела свой первый матч на "Кубке Кремля" с 2007 года, в котором уступила словачке Магдалене Рыбариковой – 6:7 (4:7), 4:6. Ажиотаж по поводу визита суперзвезды с мировым именем, экс-первой ракетки мира и пятикратной победительницы турниров "Большого шлема", преодолевающей непростой отрезок в своей карьере и очень удачно выигравшей два дня назад свой первый за два с половиной года титул, был заметен уже на подходе к "Олимпийскому". Рассказываем, как россиянка собрала "Олимпийский".

ЧМ-2018. Буффон к нам не поедет?! Кто пробьется в Россию через стыки

Сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Битвы предстоят нешуточные. Восемь сборных, занявших вторые места в своих группах, были поделены на "сеяных" и "несеяных" согласно свежему рейтингу ФИФА. По итогам жеребьевки образовались следующие пары: Северная Ирландия – Швейцария; Хорватия – Греция; Дания – Ирландия; Швеция – Италия.

ИСТОРИЯ. От Карпина и Черчесова до голландского бомжа. "Спартак"-92: где они сейчас?

Жуткое экономическое положение страны и бедность населения. В ту пору народу было не до футбола. Но холодным днем 17 октября старые "Лужники" с деревянными скамейками привлекли довольно большую аудиторию – 25 тысяч. Ведь "Спартак", разгромив "Локо" 4:1, стал первым чемпионом новой России. Вспоминаем легенд.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Виктор Гончаренко: "Для ЦСКА все решится в матчах с "Базелем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" провел пресс-конференцию. В частности белорусский специалист порадовал тем, что в строй вернулись все травмированные футболисты, кроме Алана Дзагоева. Не обошлось и без комичной ситуации.

ВОСПОМИНАНИЯ. "Спартакиада" на Бернабеу, взбитый "матрас" и гастроли dream team

Перед первой в истории "Спартака" встречей с "Севильей" "СЭ" вспоминает самые яркие еврокубковые матчи москвичей с испанскими командами. А там были и громкие победы на мадридским "Реалом" и обидные пощечины от "Барселоны". Были времена…

ПРОГНОЗ. Игорь Семшов: "Кокорин – лучший игрок. А "Зенит" станет чемпионом"

Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов в минувшие выходные смог со своей командой нанести первое поражение в чемпионате России "Зениту" (0:1) Роберту Манчини. А позже специалист рассказал о тонкостях игры питерцев, секретах победы и сделал прогноз итоги сезона в РФПЛ.

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