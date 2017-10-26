Правда про трансферы Селихова и Джикии, огненное интервью Прохоркина и фиаско Шипачева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 26 октября.

ОТКРОВЕНИЯ. Вся правда о российском хоккее глазами игрока

Нападающий СКА Николай Прохоркин, который претендует на попадание в состав сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, дал большое откровенное интервью "СЭ". Получился огненный разговор – о Федорове и Квартальнове, Захаркине и Кучерове, а также многом другом.

УНЫНИЕ. "Спартак" против Тихонова. Других интриг в Кубке не осталось

Вчера состоялись матчи 1/8 финала Кубка России. В самом ярком из них "Спартак" разгромил одноименную команду из Нальчика – 5:2, подтвердив статус главного претендента на трофей. В следующем раунде на пути к третьему титулу в России остановить Массимо Карреру постарается кумир многих спартаковских болельщиков – Андрей Тихонов, чьи "Крылья Советов" выбили из турнира "Рубин" (2:1).

ЭКСКЛЮЗИВ. Юрий Красножан: "Не ругайте "Спартак", а похвалите Нальчик!"

Несмотря на разгромную победу столичного "Спартака" в матче Кубка России над нальчанами, игра чемпиона у многих вызвала неоднозначные чувства. После встречи мы поговорили с бывшим главным тренером кавказской команды. В СМИ Юрий Красножан – нечастый гость, от этого беседа еще интереснее.

ПРАВДА. Сколько "Спартак" заплатил за Селихова и Джикию?

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов рассказывает о главном в премьер-лиге – о деньгах и любви к футболу. А еще – о сексуальном офисе рядом со стадионом клуба, о том, есть ли геи в российском футболе и о самарском гробовом катере, который запустили болельщики "Крыльев".

ЛЕГЕНДА. Икер, на выход. Касильяс может досрочно завершить карьеру

17 октября произошло что-то странное – Икер Касильяс неожиданно начал матч против "Лейпцига" (2:3) в Лиге чемпионов на скамейке запасных. Последний раз он оставался в запасе в мае, в игре последнего тура чемпионата Португалии против "Морейренсе" (1:3), когда было понятно, что второе место от "драконов" никуда не денется, а борьба за чемпионство с "Бенфикой" уже проиграна. Оказалось, чемпион мира, лучший испанский вратарь в ХХI веке больше не по карману "Порту".

КОНЕЦ ИСТОРИИ. Квят не вернется

Теперь официально: Даниил Квят больше не вернется в "Формулу-1". Об этом сообщил глава программы поддержки молодых пилотов "Ред Булл" Хельмут Марко. По сути, австриец признал, что компания больше не верит в Квята – а значит, держать Даниила в чемпионате не имеет смысла. Почему россиянин не смог закрепиться в главном гоночном первенстве планеты и какие варианты продолжения карьеры остались у пилота – в нашем материале.

ФИАСКО. "Вегас" готов обменять Шипачева. Но куда?

Похоже, мучения Вадима Шипачева в "Вегасе" могут подойти к концу: "Голден Найтс" разрешили агенту хоккеиста искать ему новый клуб. Правда, главная проблема переговоров по обмену Шипачева – его высокая зарплата (4,5 миллиона долларов) и двухлетний (а не однолетний контракт). Большинство команд, если и могут теоретически позволить себе Вадима, чтобы вписать его в "платежку", могут взять на себя 2-2,5 миллиона – остальную часть на себя все равно должен взять "Вегас".

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