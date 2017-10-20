Огненный Радимов, кризисный "Краснодар" и трагичный матч "Спартака"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 20 октября.

РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ. Владислав Радимов: "Я больше никогда не буду тренером"

Авторы традиционной рубрики "СЭ" провели два с половиной часа с экс-капитаном "Зенита" и бывшим главным тренером "Зенита-2". Десять лет назад они уже встречались в Петербурге. Правда, сейчас Владислав Радимов другой. Но вновь удивляющий настроением. Вроде все получалось в тренерском деле – и внезапно ошарашивает: "Тренировать больше не буду"…

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Алаев: "Месси – это дорого. Очень"

В ноябре сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией, в марте – с Бразилией. Идут переговоры с Францией. Детали – в эксклюзивном интервью генерального директора РФС Александра Алаева.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Очень сытые быки: почему забуксовал "Краснодар"

Разбираемся в причинах кризиса команды Игоря Шалимова, потерпевшей поражения в четырех официальных матчах подряд. Сейчас краснодарцы оказались в крайне непростой ситуации, ведь в ближайшем туре им ехать в гости к "Локомотиву". "Быки", здорово стартовав (после 10 туров шли вторыми в трех очках от "Зенита"), скатились на четвертое место и сейчас лишь на очко опережают "Спартак". Продолжится ли падение дальше?

ГОДОВЩИНА. "Спартак" – "Харлем": 35 лет спустя. "Я был там"

20 октября 1982 года в Лужниках произошла самая страшная трагедия в истории красно-белых. В давке под трибунами погибли 67 человек, которые пришли на матч Кубка УЕФА с голландским "Харлемом". Один из зрителей, сегодня известный спартаковский болельщик Амир "Профессор" Хуслютдинов, а тогда – 17-летний фанат, поделился воспоминаниями о том черном дне.

РЕЙТИНГ УЕФА. "Спартак" и ЦСКА заработали 30 миллионов евро на двоих

Российские команды, занимающие шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличивают отрыв от португальцев и пополняют свои клубные бюджеты. "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" набрали уже 33 зачетных очка, подняв коэффициент сезона до 6,600. Это четвертый показатель среди 55 стран. Мы уступаем только Англии, Италии и Испании и обходим Германию. Неожиданно!

ХОККЕЙНЫЙ МАНЬЯК. Как Кучеров стал одним из лучших игроков НХЛ

Никита Кучеров на протяжении семи матчей со старта сезона не уходит со льда без заброшенных шайб. Круче стартовали только Марио Лемье, Майк Босси и Уэйн Гретцки. Новый выпуск авторской рубрики "Большая двадцатка с Игорем ЕРОНКО".

ПОБЕДА. Аргентинское танго "Зенита"

Вчера клуб из Санкт-Петербурга одержал убедительную победу над норвежским "Русенборгом" (3:1) благодаря хет-трику полузащитника из Аргентины Эмилиано Ригони. В Лиге Европы сине-бело-голубые показывают стопроцентный результат – три выигрыша из трех. Все говорит о том, что команда Роберто Манчини – один из фаворитов турнира.

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