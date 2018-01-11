Очередная неудача биатлонисток, признание Ари, "Локо" и "Зенит" вышли из отпуска

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 11 января.

НЕУДАЧА. Вирер выиграла "индивидуалку". Россиянки опять без медалей

Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второй стала Кайса Мякяряйнен, а тройку лидеров замкнула Розанна Кроуфорд из Канады. Лучшая из российских спортсменок Дарья Виролайнен заняла 16-е место.

ПРИЗНАНИЕ. Ари: "Скоро получу паспорт и буду ждать звонка от Черчесова"

Нападающий "Локомотива" в интервью "СЭ" рассказал, что полон сил после полугодичного перерыва. Бразилец восстановился от травмы крестообразных связок.

ЖЕРЕБЬЕВКА. Шарапову нацелили на Кербер. Кто с кем сыграет в Австралии?

В четверг состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии.

РФПЛ. "Кутепов сказал, что "Спартак" догонит "Локо"? Передаю ему привет и желаю хороших сборов!"

В четверг "Локомотив" вышел из отпуска и прошел медобследование перед вылетом на испанские сборы.

РФПЛ. Скорость Шатова. "Зенит" вышел из отпуска

В четверг стартовал январский медосмотр у футболистов "Зенита". Все необходимые процедуры прошли Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Олег Шатов, Денис Терентьев, Михаил Кержаков.

ПЕРЕХОД. Смолов нужен "Вест Хэму". Объясняем, почему

Лучший бомбардир чемпионата России последних лет все ближе к переезду в Англию. В среду Sky Sports сообщил, что Смолов заинтересован в игре за "Вест Хэм". Рассказываем, почему "молотобойцам" нужен российский нападающий.

ИНТРИГА. Трансферы "Зенита": как это будет

Рассказываем про зимнюю трансферную кампанию петербургского клуба.