Вирер выиграла индивидуальную гонку, канадка Кроуфорд третья, у россиянок - 31-й старт подряд без подиума

Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второй стала Кайса Мякяряйнен, а тройку лидеров замкнула Розанна Кроуфорд из Канады.

Лучшая из российских спортсменок Дарья Виролайнен заняла 16-е место. Россиянки уже 31 гонку подряд не могут попасть на подиум. Последней это удалось Татьяне Акимовой 17 декабря 2016 года в гонке преследования на этапе в Нове-Место, где она стала третьей.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Вирер (Италия) - 41.29,0 (0 промахов)

2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 12,7 (1)

3. Кроуфорд (Канада) - 21,2 (0)

4. Джима (Украина) - 45,9 (0)

5. Вал. Семеренко (Украина) - 52,6 (0)...

16. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.04,5 (1)...

21. АКИМОВА (Россия) - 2.27,8 (1)...

38. УСЛУГИНА (Россия) - 3.37,7 (2)

39. СЛИВКО (Россия) - 3.41,8 (2)...

89. КАЙШЕВА (Россия) - 7.15,0 (6)