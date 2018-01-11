17:47 11 января | Биатлон

Вирер выиграла индивидуальную гонку, канадка Кроуфорд третья, у россиянок - 31-й старт подряд без подиума

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Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второй стала Кайса Мякяряйнен, а тройку лидеров замкнула Розанна Кроуфорд из Канады. 

Лучшая из российских спортсменок Дарья Виролайнен заняла 16-е место. Россиянки уже 31 гонку подряд не могут попасть на подиум. Последней это удалось Татьяне Акимовой 17 декабря 2016 года в гонке преследования на этапе в Нове-Место, где она стала третьей.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Вирер (Италия) - 41.29,0 (0 промахов)

2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 12,7 (1)

3. Кроуфорд (Канада) - 21,2 (0)

4. Джима (Украина) - 45,9 (0)

5. Вал. Семеренко (Украина) - 52,6 (0)...

16. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.04,5 (1)...

21. АКИМОВА (Россия) - 2.27,8 (1)...

38. УСЛУГИНА (Россия) - 3.37,7 (2)

39. СЛИВКО (Россия) - 3.41,8 (2)...

89. КАЙШЕВА (Россия) - 7.15,0 (6)

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Ded vsegda odet

domet Кайшева в интервью: приехала на рубеж ,встала на изготовку, прицелилась, уже хотела стрелять, а тут баццц- .... и щель)) В интервью она так сказала. В общем примерно все наши одного уровня. Зато Кайшева больше всех денег заработала.

20:34 11 января

sportbeer

Губерниев всё кайшеву требовал, ну вот в очередной раз кайшева доказала, что она ноль, а кубок ибу это первенство какой-нибудь из российских областей. Гнать всех в зашей и не тратить в пустую государственные деньги .

20:10 11 января

bvp

Наши то может и перестали принимать (обложили со всех сторон), а другие-то нет, отсюда и результаты такие. Нужны равные для всех условия, тогда и можно будет о чем-то говорить.

20:06 11 января

За Россию без допинга!

Родченков, вернись, мы все простим! Срочно нужны победы, а без Дюшеса никак:(

19:11 11 января

Алексей Д.

samsam------------О! Пошла перепись одноклеточных)) Понятно что для обычных людей вопрос: "Почему, когда запретили мельдоний, то результаты биатлонистов упали?", является абсолютно глупым, который у любого порядочного человека ничего кроме смеха не вызовет. Ну все же, поможем людям без мозгов. Ответ специально для юродивых: никаких падений результатов у российских биатлонистов после внесения мельдония в список запрещенных препаратов не зафиксировано.

19:02 11 января

kac35

А может Родченкова с его "Дюшесом" вернуть?

18:53 11 января

shpasic

получается, что только биатлонисты ели мельдоний.

18:45 11 января

samsam

Алексей Д. Действительно, когда лучший аргумент "лучше помолчать", то лучше помолчать. Задается вопрос "Почему, когда запретили мельдоний, то результаты биатлонистов упали?" В ответ идут слова про помолчать, про лыжников, про еще какую-то ерунду. Кроме ответа на вопрос. Так если нет ответа, может и правда помолчать? Проникновенный в тему Вы наш.

18:33 11 января

Алексей Д.

alexway.67 Получается, что правы в ВАДА. Как перестали российские спортсмены жрать допинг, так и результата нет ======== Единственное, что получается, это то, что вы вообще не в теме. А в этом случае лучше молчать

18:17 11 января

Бней Иегуда

Доротею с победой!)) Кайсу с 35-летием!)) Сборная туристов 28 гонок без побед!))

18:17 11 января

zverg

alexway.67 Как перестали российские спортсмены жрать допинг, так и результата нет ------ А лыжники, выходит, не перестали? Без Устюгова, Легкова, Вылегжанина - трое наших в десятке на Тур-де-Ски. Неужто жрут?..

18:16 11 января

FINIX

alexway.67 а когда он был, этот результат? может хватит троллить?

18:12 11 января

RW.irk

В отсутствие нынешнего лидера сборной, тем не менее удержали 4 место в Кубке Наций. Будет, конечно, очень парадоксально и даже смешно, если именно в этом сезоне мы добудем шестую квоту.

18:10 11 января

alexway.67

Получается, что правы в ВАДА. Как перестали российские спортсмены жрать допинг, так и результата нет

18:08 11 января

oleg.bob

Вирер- самая красивая биотлонистка!

18:04 11 января

domet

Кайшева в интервью: приехала на рубеж ,встала на изготовку, прицелилась, уже хотела стрелять, а тут баццц- а винтовки то и нету. Что-то случилось на трассе...

18:03 11 января

RW_55

Руки прочь от Кайшевой, у неё траблы с оружием были, а ходом так она вообще лучшая из наших

18:02 11 января

shpasic

а Лаурочка на каком?

18:01 11 января

Slim Taller

Вот и любимица лодочника Кайшева чуть-чуть до сотни не дотянула.

17:59 11 января

rusfed 2.0

Услугина оказалась не хуже лидеров, а по одной гонке Кайшевой делать выводы глупо. Надо смелее и объективнее (так чтоб понятно всем) ротировать составы - и у женщин, и у мужиков

17:59 11 января

NOVZODUM NAMREBUG

ДЕСЯТАЯ!!!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВСЕГО!!!!! ДЕСЯТЬ ГОНОК!!!!!!!!

17:56 11 января