Вирер выиграла индивидуальную гонку, канадка Кроуфорд третья, у россиянок - 31-й старт подряд без подиума

Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второй стала Кайса Мякяряйнен, а тройку лидеров замкнула Розанна Кроуфорд из Канады.
Лучшая из российских спортсменок Дарья Виролайнен заняла 16-е место. Россиянки уже 31 гонку подряд не могут попасть на подиум. Последней это удалось Татьяне Акимовой 17 декабря 2016 года в гонке преследования на этапе в Нове-Место, где она стала третьей.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка 15 км
1. Вирер (Италия) - 41.29,0 (0 промахов)
2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 12,7 (1)
3. Кроуфорд (Канада) - 21,2 (0)
4. Джима (Украина) - 45,9 (0)
5. Вал. Семеренко (Украина) - 52,6 (0)...
16. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.04,5 (1)...
21. АКИМОВА (Россия) - 2.27,8 (1)...
38. УСЛУГИНА (Россия) - 3.37,7 (2)
39. СЛИВКО (Россия) - 3.41,8 (2)...
89. КАЙШЕВА (Россия) - 7.15,0 (6)
Ded vsegda odet
domet Кайшева в интервью: приехала на рубеж ,встала на изготовку, прицелилась, уже хотела стрелять, а тут баццц- .... и щель)) В интервью она так сказала. В общем примерно все наши одного уровня. Зато Кайшева больше всех денег заработала.
20:34 11 января
sportbeer
Губерниев всё кайшеву требовал, ну вот в очередной раз кайшева доказала, что она ноль, а кубок ибу это первенство какой-нибудь из российских областей. Гнать всех в зашей и не тратить в пустую государственные деньги .
20:10 11 января
bvp
Наши то может и перестали принимать (обложили со всех сторон), а другие-то нет, отсюда и результаты такие. Нужны равные для всех условия, тогда и можно будет о чем-то говорить.
20:06 11 января
За Россию без допинга!
Родченков, вернись, мы все простим! Срочно нужны победы, а без Дюшеса никак:(
19:11 11 января
Алексей Д.
samsam------------О! Пошла перепись одноклеточных)) Понятно что для обычных людей вопрос: "Почему, когда запретили мельдоний, то результаты биатлонистов упали?", является абсолютно глупым, который у любого порядочного человека ничего кроме смеха не вызовет. Ну все же, поможем людям без мозгов. Ответ специально для юродивых: никаких падений результатов у российских биатлонистов после внесения мельдония в список запрещенных препаратов не зафиксировано.
19:02 11 января
kac35
А может Родченкова с его "Дюшесом" вернуть?
18:53 11 января
shpasic
получается, что только биатлонисты ели мельдоний.
18:45 11 января
samsam
Алексей Д. Действительно, когда лучший аргумент "лучше помолчать", то лучше помолчать. Задается вопрос "Почему, когда запретили мельдоний, то результаты биатлонистов упали?" В ответ идут слова про помолчать, про лыжников, про еще какую-то ерунду. Кроме ответа на вопрос. Так если нет ответа, может и правда помолчать? Проникновенный в тему Вы наш.
18:33 11 января
Алексей Д.
alexway.67 Получается, что правы в ВАДА. Как перестали российские спортсмены жрать допинг, так и результата нет ======== Единственное, что получается, это то, что вы вообще не в теме. А в этом случае лучше молчать
18:17 11 января
Бней Иегуда
Доротею с победой!)) Кайсу с 35-летием!)) Сборная туристов 28 гонок без побед!))
18:17 11 января
zverg
alexway.67 Как перестали российские спортсмены жрать допинг, так и результата нет ------ А лыжники, выходит, не перестали? Без Устюгова, Легкова, Вылегжанина - трое наших в десятке на Тур-де-Ски. Неужто жрут?..
18:16 11 января
FINIX
alexway.67 а когда он был, этот результат? может хватит троллить?
18:12 11 января
RW.irk
В отсутствие нынешнего лидера сборной, тем не менее удержали 4 место в Кубке Наций. Будет, конечно, очень парадоксально и даже смешно, если именно в этом сезоне мы добудем шестую квоту.
18:10 11 января
alexway.67
Получается, что правы в ВАДА. Как перестали российские спортсмены жрать допинг, так и результата нет
18:08 11 января
oleg.bob
Вирер- самая красивая биотлонистка!
18:04 11 января
domet
Кайшева в интервью: приехала на рубеж ,встала на изготовку, прицелилась, уже хотела стрелять, а тут баццц- а винтовки то и нету. Что-то случилось на трассе...
18:03 11 января
RW_55
Руки прочь от Кайшевой, у неё траблы с оружием были, а ходом так она вообще лучшая из наших
18:02 11 января
shpasic
а Лаурочка на каком?
18:01 11 января
Slim Taller
Вот и любимица лодочника Кайшева чуть-чуть до сотни не дотянула.
17:59 11 января
rusfed 2.0
Услугина оказалась не хуже лидеров, а по одной гонке Кайшевой делать выводы глупо. Надо смелее и объективнее (так чтоб понятно всем) ротировать составы - и у женщин, и у мужиков
17:59 11 января
NOVZODUM NAMREBUG
ДЕСЯТАЯ!!!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВСЕГО!!!!! ДЕСЯТЬ ГОНОК!!!!!!!!
17:56 11 января