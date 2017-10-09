Месседж Черчесова, дискуссия Газзаева и распутье Месси

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 9 октября.

МЕССЕДЖ ЧЕРЧЕСОВА. Звезды – это хорошо, но должна быть команда

Сборная России прилетела в Казань, где завтра сыграет контрольный матч с Ираном. За день до встречи главный тренер национальной команды Станислав Черчесов провел пресс-конференцию, настроение специалиста было боевито-философским. Наставник в частности рассказал о звездных сборных, которые могут пропустить ЧМ, месте в рейтинге ФИФА и здоровье футболистов.

ЭКСКЛЮЗИВ. Вадим Евсеев: "Вдвойне радуюсь успехам Джикии. Ведь он делает мне билеты на сборную!"

Неожиданное возвращение Вадима Евсеева в тренерский штаб "Амкара" совпало с переворотом в судьбе пермского клуба в нынешнем сезоне. До того, как культовый в прошлом футболист и перспективный тренер вернулся в РФПЛ с поста главного тренера ивановского "Текстильщика", "Амкар" шел на последнем месте. Зато потом выдал отрезок, лучше которого в сентябре в нашем топ-дивизионе не показал никто.

ДИСКУССИЯ. Валерий Газзаев: "Без легионеров не обойтись! Но нужен баланс"

После товарищеского матча ветеранов из России и Италии в Грозном интервью "СЭ" дал знаменитый российский тренер, сейчас депутат Госдумы РФ, который в этот день руководил игрой команды "Лидер-65".

МНЕНИЕ. Олег Романцев: "Обыграли серьезного соперника. Уверен, что сборная еще прибавит"

Спарринг с корейцами специально для "СЭ" разобрал бывший главный тренер "Спартака" и нашей национальной команды Олег Романцев. Интересный и профессиональный взгляд от маститого специалиста.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Месси снова продают

Испанское издание AS подлило масла в угли уже начавшего потухать костра трансферных слухов вокруг Лионеля Месси. "Манчестер Сити" готов сделать официальное предложение "Барселоне" – англичане якобы хотят заплатить 400 миллионов евро, чтобы переманить его к себе. С окружением футболиста ведутся серьезные разговоры, теперь все зависит от самого аргентинца". Громкая новость – ну еще бы, – но без особой конкретики.

ЧМ-2018. Украина "второй лишней" точно не будет

В европейских группах отборочного турнира чемпионата мира настала горячая пора решающих матчей. Кто-то уже решил задачу по выходу в финальный этап, кто-то уже давно попрощался с теоретическими шансами даже на стыковые игры. Напряженная борьба разворачивается в споре сборных, занимающих вторые места, за определение единственной команды-неудачника, которая не попадет в стыковые встречи.

ЭКСПЕРТИЗА. Александр Хаванов: "Лучший критик Овечкина – сам Овечкин"

Постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов подвел итоги хоккейной недели и оценил сумасшедший старт сезона за океаном в исполнении Александра Овечкин, дебютах Артемия Панарина в "Коламбусе" и Александра Радулова в "Далласа", а также о нашумевшей смене главного тренера ярославского "Локомотива".

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