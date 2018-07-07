Матч Россия - Хорватия, Англия ждет в полуфинале ЧМ-2018, Бразилия плачет

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 7 июля.

МАТЧ. Россия vs Хорватия

Сборная России проводит самый важный матч в своей современной истории – четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018 против Хорватии. Все события игры – в нашей онлайн-трансляции. Все то, что ее окружает – в лайве дня. Все подробности – в материалах на сайте и видеолайве.

ТРЕНЕР. О чем думал и говорил Черчесов перед Хорватией

Мысли и слова главного тренера сборной России о матче. Что он сказал специально для наших коллег из Италии. Интересно.

ГОСТЬ. Президент Хорватии болеет и летает вместе с обычными фанатами

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи на четвертьфинал ЧМ-2018. Она летела в одном самолете вместе с болельщиками "шашечных".

АНГЛИЯ ЖДЕТ. Головастые "львы"

Команда Гарета Саутгейта уверенно переиграла шведов, забив два гола головой, и пробилась в полуфинал чемпионата мира. Кто будет ее соперником по матчу в "Лужниках" в среду?

ЗВЕЗДА. Тысячи людей пришли увидеть Овечкина и Кубок Стэнли

Корреспондент "СЭ" наблюдал за визитом Александра Овечкина и Кубка Стэнли в московскую фан-зону ЧМ-2018. Как это было – в медиарепортаже.

БРАЗИЛИЯ. Она была лучше всех. Так почему же вылетела?

Сборная Бразилии вновь не смогла выиграть чемпионат мира, хотя в этот раз у нее были самые высокие шансы за последние четыре турнира. Что опять не получилось?

ФЕЙК! Душ вдвоем и другие истории чемпионата мира

Шутка самарских коммунальщиков насчет экономии воды посчитали правдой. Мировые СМИ, описывая организацию ЧМ-2018, "новость" подхватили.

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