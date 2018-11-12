Кононов и спартаковской дух, Романцев и благословение, Черчесов и новый фавАРИт

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 12 ноября.

НАКОНЕЦ-ТО. Кононов: шанс для "Спартака", вызов для тренера

Олег Кононов долго шел к этому назначению, и оно наконец-то случилось! Это у руководства "Спартака" идея пригласить его могла родиться недавно, а сам тренер, хоть и не признавался, так или иначе делал шаги в сторону красно-белых.

СПИЧ. "Спартак" мне дорог". Первые слова Кононова после назначения

Олег Кононов, получив назначение в "Спартак", дал первое интервью – официальному сайту клуба. "СЭ" приводит главные цитаты.

ДУХ. "У него спартаковский вкус!" Романцев заявил, что готов встретиться с Кононовым

В "Спартаке" – снова шумное событие. Правда, на сей раз – ожидаемое. На свято место главного тренера заступил Олег Кононов – 11-й по счету начиная с 2003 года, когда подошла к концу эра Романцева, а вместе с ней – яркие чемпионские победы и игра. И вот легенда "Спартака" через "СЭ" ответил на предложение о встрече со стороны Кононова.

ПРОВАЛ. "Спартак": белое солнце пустыни

Обозреватель "СЭ" Сергей Егоров мощно разобрал кризис "Спартака" и объяснил, почему в клубе так тянули с назначением нового тренера. Куча мощных инсайдов и глубоких выводов.

БАТТЛ. "Он человек – г…о". Почему Павлюченко ненавидит Ари в сборной России

Форвард "Краснодара", один из лучших снайперов сезона в российских клубах Ари был экстренно вызван в сборную России перед матчами с Германией (15 ноября, контрольная встреча) и Швецией (20 ноября, Лига наций). Но не успел натурализованный бразилец (он получил паспорт в этом году) добраться до Новогорска, как против него выступил Роман Павлюченко, один из лучших нападающих в истории нашей национальной команды, бронзовый призер Евро-2008 и автор дубля в ворота Англии в "Лужниках".

ДЕБЮТАНТ. Ари по праву в сборной. Россия – его дом

Приглашение в сборную России – это большая сбывшаяся мечта и еще одна цель в карьере, которую Ари получилось осуществить. Юлия Яковлева, которая хорошо знает Ари – о том, почему нападающий "Краснодара" заслужил шанс играть в сборной России.

ЛЕГЕНДА №10. "Может, буду жить на Канарах. Или продавать в ларьке газеты". Аршавин закончил карьеру

На днях 37-летний экс-полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин провел свой прощальный матч за "Кайрат". История одного из лучших футболистов России – в материале "СЭ".

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