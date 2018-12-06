Каким было детство Мамаева? Почему простили "Спартак"? Что ждет Еременко?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 6 декабря.

ВТОРОЙ ОТЕЦ. "Павел – не сволочь, но спуску никому не даст". Детский тренер Мамаева рассказал много интересного

Интервью "СЭ" дал директор ФСК "Ирида" Александр Трошин, который в конце 90-х тренировал Павла Мамаева, а в мае этого года организовывал подольскую часть турнира "Большие звезды светят малым", проведенный на деньги полузащитника "Краснодара".

ДРУГ. Андрей Воронин: "К истории с Кокориным и Мамаевым подключился кто-то серьезный"

Бывший капитан "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин выступил в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым Тверской суд Москвы продлил арест до 8 февраля.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ. КДК РФС отменил карточку Рассказова и отложил дело о расизме на неделю

В четверг в Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), главной темой которого стал матч 16-го тура чемпионата России между московскими "Спартаком" и "Локомотивом".

ЭКСКЛЮЗИВ. Олег Кононов: "У Романа Еременко есть шанс остаться в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов вышел на улицу из недр стадиона спустя почти два с половиной часа после окончания встречи с "Уралом". Вначале он побывал на пресс-конференции, потом на командном ужине, посвященном последнему матчу 2018 года на "Открытие Арене", затем долго говорил с вице-президентом красно-белых Наилем Измайловым, а после – с корреспондентами "СЭ".

МНЕНИЕ. Не ставьте крест на Еременко

Отсутствие полузащитника Романа Еременко на общекомандном мероприятии (или тот факт, что Еременко покинул его одним из первых) свидетельствует – туман вокруг будущего Романа становится все более густым. Напомню, что в контракте 31-летнего игрока есть опция о расторжении соглашения в конце года по инициативе как стороны футболиста, так и работодателя. И если сам Еременко заявил о желании остаться, то в том, что такую же позицию занимает руководство "Спартака", уверенности нет.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ. Супертурнир в Катаре с участием "Локо", "Спартака", "Зенита" и "Ростова"

"СЭ" уже сообщал о расписании зимнего супертурнира в Катаре с участием российских клубов. Сегодня – новые подробности. По информации "СЭ", первоначально планировалось участие "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и ЦСКА, но армейцы отказались. Место было предложено "Ростову", и клуб согласился. В заметке остальные подробности – о регламенте, месте проведения и других важных вещах.

ПРОВАЛ. ВЕРСИЯ 2.0. В 18 лет он играл на Олимпиаде, а сейчас не может забить даже гол в НХЛ. История падения Валерия Ничушкина

Ни одной шайбы в 22 матчах с начала регулярного чемпионата. Жалкие четыре очка в данном отрезке. Урезание игрового времени. Отправка в ложу прессы на субботний матч с "Ванкувером". Эта цепочка событий выглядит закономерным итогом происходящего в "Далласе" с Валерием Ничушкиным. Что будет дальше?

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".