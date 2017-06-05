Интрига от Черчесова, новый клуб Слуцкого и Аленичев – в ФНЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 5 июня.

ИНТРИГА. Большой Бу вместо большого Дзю?

Сегодня в Будапеште сборная России проведет товарищеский матч с Венгрией. Одна из главных интриг – кто заменит форварда Артема Дзюбу, который покинул национальную команду и пропустит Кубок конфедераций. Спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ рассказывает, какие варианты есть у Станислава Черчесова.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Куда зовут Слуцкого

По информации британских СМИ, бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может уже договорился о работе с "Халл Сити" – клубом, недавно вылетевшем из премьер-лиги. "СЭ" рассказывает о потенциальной команде российского тренера.

ФНЛ. Дмитрий Аленичев: "Цель – выйти в РФПЛ напрямую"

В понедельник самый титулованный футболист в истории России, бывший главный тренер "Арсенала" и "Спартака" заключил двухлетний контракт с "Енисеем". Наш звонок застал 44-летнего специалиста в Красноярске, и он рассказал о планах и задачах команды на сезон-2017/18.

"ЛОКО". Почему не уволили Семин

По итогам совета директоров "Локомотива", который состоялся в понедельник, 70-летний специалист остался на посту главного тренера железнодорожников и будет готовить команду к новому сезону. Рассказываем, как принималось решение.

ИНФОГРАФИКА. "Спартак" Карреры пропускает меньше "Реала" Зидана

По традиции "СЭ" сравнил основные статистические показатели победителя и лучшего бомбардира чемпионата России с показателями лидеров ведущих европейских первенств. Показательно, что три из пяти топ-чемпионатов выиграли тренеры из Италии.

ПРОЩАНИЕ. Даннисимо! Португалец, который покорил Петербург

Сегодня Данни объявил о том, что он покинет "Зенит" после девяти лет в Петербурге. Чуть позже информацию о расставании с португальцем подтвердил клуб. "СЭ" рассказывает о том, почему сине-бело-голубые не стали продлевать контракт со своим капитаном.

ПОРАЖЕНИЕ. Маррэй остановил прорыв Хачанова

Первая ракетка России Карен Хачанов проиграл первой ракетке мира Энди Маррэю в четвертом круге Roland Garros – 3:6, 4:6, 4:6. Спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА рассказывает, что происходило вокруг матча, и как складывалась игра.

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