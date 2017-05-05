Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 5 мая.

ПОЕХАЛИ! Россия победила Швецию

Сборная России продолжила беспроигрышную серию в матчах на чемпионатах мира против Швеции, переиграв скандинавов в серии буллитов. Роскошнейший репортаж Юрия ГОЛЫШАКА с дебютной встречи команды Олега Знарка.

ЭКСКЛЮЗИВ. Станислав Черчесов: "Березуцких на Кубке конфедераций не будет"

Главный тренер сборной России дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ. Специалист высказался о ситуации с защитниками в главной команде страны, назвал ряд футболистов, которые точно летом не сыграют на Кубке конфедераций, а также прокомментировал пропуски игр национальной команды Артемом Дзюбой.

РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ. Владимир Кудряшов: русский танец у Рейхстага

Уникальнейший гость в нашей рубрике. И вот что пишут Юрий ГОЛЫШАК и Александр КРУЖКОВ: "Жизнь дарит удивительные встречи. Были как-то у Алексея Смертина, работающего нынче в московском "Динамо". Заглянул в его кабинет элегантный старичок – белый костюм, трость. Спросил о чем-то – и исчез.

– Это легенда, между прочим, – кивнул ему вслед Смертин. – Когда-то был солистом Большого театра, танцевал в мае 1945-го у Рейхстага. Потом много лет отвечал в "Динамо" за билеты, дружил со всеми великими. А в 1928 году ходил на самый первый матч, что проводился на стадионе "Динамо"…"

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Кокорин, варежки сними!

Известный комментатор в своей авторской колонке для "СЭ", затрагивая тему Александра Кокорина, предполагает, что форвард не будет вызван в сборную России на Кубок конфедераций. И, кажется, он не ошибается…

ЖЕНСКАЯ ЛИГА. "Футбол люблю больше хоккея". Маленькие радости Насти Задорожной

"СЭ" запустил новый уникальный раздел Женская лига. В ней прекрасная половина человечества будет рассказывать о себе, спорте, диетах, красоте, кулинарии и многом другом. Поэтому – наслаждайтесь!

НЕЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ. Почему Шипачев выбрал НХЛ

Сегодня нападающий СКА и сборной России подписал двухлетний контракт на общую сумму в 9 миллионов долларов с новичком НХЛ "Вегас Голден Найтс". Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО объясняет, что ждет одного из лучших центрфорвардов России в сильнейшей лиге мира.