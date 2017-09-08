ЦСКА побеждает в Перми, Овечкин не едет на Олимпиаду и разбираем Манчини

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 8 сентября.

ПОБЕДА. Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над "Амкаром"

В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде одолел "Амкар" – 1:0. Единственный гол на счету впервые появившегося в стартовом составе армейцев Тимура Жамалетдинова. Для 20-летнего форварда этот мяч стал первым в карьере, забитым за основную команду красно-синих. Успех в Перми позволил ЦСКА подняться на третье место в турнирной таблице. "Амкар" остался на последней строчке.

ЕВРОБАСКЕТ. Хорватский заслон для России

Наша национальная команда завершила групповой этап Евробаскета всего с одним поражением в пяти матчах. Вчера в заключительной игре первого этапа россияне обыграли в Стамбуле Великобританию со счетом 82:70. Однако из-за единственной осечки подопечные Сергея Базаревича оказались в своей группе лишь третьими, и 10 сентября в 1/8 финала их ждет тяжелейшая встреча с хорватами, в которой уже не будет права на ошибку.

КОРЕЯ-2018. Овечкину закрыли последнюю дорогу на Олимпиаду

ИИХФ уведомила НХЛ о том, что хоккеисты этой лиги не будут допущены для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Пока мы не слышали новых заявлений Александра Овечкина о его планах на будущий февраль, но, похоже, на этот раз сага "Ови едет/не едет на Олимпиаду" действительно подошла к концу. И вот почему.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Самедов: "Судья не должен был меня удалять. Он даже не видел момента"

На днях у нас гостях побывал полузащитник "Спартака" и сборной России. В ходе разговора, который продлился час, он рассказал о том, как общался с Федором Смоловым во время трансферного окна, о том, как команда встретила новичка Педро Рошу, о том, изменился ли в последнее время Массимо Каррера, о том, какие перспективы у красно-белых в Лиге чемпионов, и о многом другом.

ОТВЕТ. "Зенит" Манчини. Как он работает

В пятницу после перерыва на матчи сборных возобновился чемпионат России. Самое время проанализировать игру ее лидера. Рассказываем о характерных чертах сегодняшнего "Зенита".

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦА". Борис Постовский: "КГБ вербовал на Гоголевском бульваре"

Героем традиционной рубрики "СЭ" стал шахматный чемпион СССР по переписке, секундант Василия Смыслова, бывший тренер сборной России, при котором команда четыре раза подряд выигрывала Всемирную олимпиаду. Он рассказал множество интересных историй о великих гроссмейстерах – Михаиле Ботвиннике, Викторе Корчном, Михаиле Тале, Гарри Каспарове.

НОВАЯ РУБРИКА. Зарипов хочет бороться за Кубок Стэнли

"СЭ" открывает новую постоянную рубрику, в которой корреспондент "СЭ" в формате двадцати ключевых мыслей будет рассказывать о главных событиях в хоккейном мире. В дебютной заметке инсайды, анализ, занимательная статистика и роскошные голы.

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