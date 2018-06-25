Черчесова и сборную вернули из космоса. Кто виноват и что делать?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 25 июня.

РАЗГРОМ. Россия сама отдала Уругваю первое место

Сборная России вышла против Уругвая без лидеров в стартовом составе, быстро пропустила два мяча и осталась в меньшинстве. У нас есть три человека, которые в этом составе и на этом чемпионате мира делают разницу – Головин, Мариу Фернандес и Черышев. Двое из трех остались в запасе. Какие вопросы, если мы сами себя ослабили, вышли со Смольниковым и Миранчуком, которые оказались не совсем готовы играть в старте?

ЭКСПЕРТИЗА. Уругвай – Россия: разбор голов

0:3 – это жестко. Кто виноват? Что делать? Разбираем забитые мячи матча чемпионата мира-2018 в ворота Игоря Акинфеева. Не самое приятное, но такое нужное действие.

РАСКЛАДЫ. Кто сыграет в плей-офф ЧМ-2018?

Сегодня стартовал 3-й тур группового этапа чемпионата мира. На данный момент определилось шесть участников 1/8 финала. Осталось выявить еще 10. Рассказываем, как обстоят дела в разных группах, и кто из фаворитов поедет домой.

ПОЛЕМИКА. Почему Месси (не) должен стать чемпионом мира

31-летний лидер сборной Аргентины во вторник, не исключено, проведет последний матч за национальную команду – если не удастся выйти в плей-офф, продолжение его международной карьеры выглядит сомнительной перспективой.

ФИНАЛ. Домрачева поступила правильно как женщина, а не спортсменка

Четырехкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Решение Домрачевой получилось непредсказуемым. Последний раз вот так, на пике славы и побед, из биатлона уходила немка Магдалена Нойнер. Но Дарья, несмотря на очевидные перспективы в спорте, решила последовать примеру своего супруга, легендарного норвежского биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена, который на днях в Минске провел прощальный вечер в честь завершения своей уникальной карьеры.

"ТАНЦЫ МИНУС". Вячеслав Петкун: "Слепаков-то точно переобулся"

Лидер группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун дал большое интервью "СЭ" и рассказал о чемпионате мира, его пользе для России, нашей национальной команде и, конечно, шоу-бизнесе. Увлекательная беседа, не пропустите.

ДРАФТ. Первый раунд, девятый номер – идеальный вариант. Кравцов – о выборе "Рейнджерс"

На прошлой неделе в НХЛ прошел драфт юниоров. В этом году там выбрали рекордное количество россиян. Одной из самых больших наших надежд в лучшей лиге мира будет Виталий Кравцов, который дал фактурное интервью Алексею ШЕВЧЕНКО.

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