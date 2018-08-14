Юниорский ЧМ-2019 по парусному спорту пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира 2019 года по парусному спорту в олимпийском классе RS:X состоится в Санкт-Петербурге, информирует сайт яхт-клуба города. Решение было принято на ежегодном собрании международной ассоциации класса RS:X в рамках комплексного чемпионата мира в олимпийских классах яхт в городе Орхус. За право проведения турнира также боролись Испания, Хорватия и Португалия.

"Мы рады принимать у себя такие представительные турниры в олимпийских классах, – отметил командор яхт-клуба Санкт– Петербурга Владимир Любомиров. - За последние годы мы провели много международных регат и крупных парусных проектов, это и чемпионат Европы в классе "Дракон", чемпионат мира в SB20, гонки на катамаранах Extreme, WMRT и Red Bull Foiling Generation, Евролигу чемпионов, регаты в детских, юношеских и олимпийских классах всероссийского масштаба. Нам очень приятно, что теперь мы выходим на международный уровень и в олимпийских классах.