Стефания Елфутина: "Бронза Рио-2016 мотивирует, а золото бы расслабило"

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в парусном спорте Стефания Елфутина подчеркнула в интервью "СЭ", что для ее карьеры бронзовая медаль в Рио-де-Жанейро, возможно, лучше, чем золотая. По ее словам, третье место мотивирует, а первое бы расслабило.

– Накануне последней гонки в Рио вы шли второй. При этом была серьезная вероятность, что ее отменят. В таком случае у вас осталось бы серебро. Но вы сказали, что рады итоговой бронзе куда больше. Почему? - вопрос Елфутиной.

– Потому что эта финальная гонка определенно была самой сложной на RS:X в истории женского парусного спорта. И мне было крайне интересно узнать, как я поведу себя в этой безумно сложной ситуации. Ведь практически все участницы до последнего претендовали на медали.

К тому же, без этой гонки наверняка говорили бы, что если бы она была, то все сложилось бы по-другому. Все эти "бы" мне не нравится. Это же Олимпиада – так давайте доведем дело до конца, отработаем по полной.

– У вас осталась бы мотивация, выиграй вы в Рио золото?

– Если честно, сейчас мне даже страшно подумать о таком раскладе. Бронза очень мотивирует, а вот победа, скорее всего, расслабляет. Золото в Рио было бы шикарно, но, все-таки, слишком быстро для меня. Для 19 лет бронза, наверное, даже лучше. Вот если бы мне было 30 – это совсем другое дело. Там только золото. (Владимир ИВАНОВ)

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