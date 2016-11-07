Екатерина Скудина: "Елфутиной надо забыть про все, что произошло в Рио"

Член президиума ВФПС, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, участница трех Олимпийских игр (2004, 2008, 2012) Екатерина Скудина отметила, что ее соотечественница Стефания Елфутина сможет добиться хороших результатов в будущем. Однако для этого, по ее словам, 19-летней спортсменке необходимо сосредоточиться на работе.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по парусному спорту усилиями Елфутиной завоевала бронзовую медаль в классе RS:Х. Эта олимпийская награда стала для россиян первой в данном виде спорта начиная с 1996 года.

– Стефания – целеустремленная и разносторонне развитая спортсменка, – цитирует Скудину официальный сайт ОКР. – Мы вправе ждать от нее новых побед и медалей. Главное – забыть про все, что произошло в Рио, и сосредоточиться на работе. С точки зрения мотивации даже хорошо, что Стефа на дебютных для себя Играх стала третьей. Выиграй она золото, было бы труднее найти для себя новую цель. А так всё понятно – готовимся к Токио-2020!

– Какие изменения могут произойти в парусном спорте к этим Играм?

– В ноябре будет голосование по олимпийским классам. С большой долей вероятности олимпийский класс катамаранов Nacra 17 встанет на подводные крылья (foils). Также в программу Олимпийских игр может быть включен кайтинг. Сейчас в мире многое делается для того, чтобы парусный спорт стал более динамичным и зрелищным. Все идет в сторону оснащения яхт подводными крыльями для увеличения скорости перемещения по воде. Правда, в России скоростные классы яхт из-за высокой стоимости оборудования развиваются не так, как нам хотелось бы. Будем постепенно подтягивать их до мирового уровня.