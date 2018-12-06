Стал известен состав сборной России на сбор в Сочи

С 9 по 20 декабря сборная России по регби проведет сбор в Сочи, который будет направлен на физическую подготовку. Наставник команды Лин Джонс вызвал на сбор 35 игроков. В тренировочных мероприятиях не будут задействованы игроки "Енисея-СТМ" (за исключением Андрея Поливалова), которому до конца года предстоит провести два матча Кубка вызова. Впервые в национальную команду страны вызваны нападающие Алексей Скобиола ("Слава"), Богдан Киреев ("Красный Яр") и защитники "Кубани" братья Никита и Родион Скачко.

Стоит отметить, что вновь в сборную России приглашены нападающие Сергей Чернышев, Евгений Мишечкин (оба – "Слава"), Кирилл Готовцев, Богдан Федотко (оба – "Красный Яр") и защитник Владислав Созонов ("ВВА-Подмосковье"), которые не принимали участие в тренировочных мероприятиях и тест-матчах в октябре-ноябре этого года.

Состав сборной России: Герман Годлюк, Герман Давыдов, Антон Дроздов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Алексей Панасенко, Дмитрий Перов, Владимир Подрезов, Даниил Потиханов, Владислав Созонов, Сергей Янюшкин (все – ВВА-Подмосковье), Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Александр Ильин, Богдан Киреев, Богдан Федотко (все – Красный Яр), Никита Вавилин, Леонид Калинин, Михаил Сидоров, Тимур Исмаилов, Евгений Мишечкин, Алексей Скобиола, Сергей Чернышев (все – Слава), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Никита Скачко, Родион Скачко, Роман Ходин (все – Кубань), Андрей Поливалов (Енисей-СТМ), Антон Сычев (Металлург).