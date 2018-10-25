Первый призыв Лина Джонса. На сбор вызваны 44 игрока

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс определился с составом для подготовки к ноябрьским тест-матчам.

На сбор вызваны 44 игрока. Впервые за долгое время у чемпиона России "Енисея-СТМ" нет самого большого представительства в сборной. По 13 человек вызваны из "Енисея-СТМ" и "ВВА-Подмосковья",9 из "Красного Яра",4 из "Славы", 3 из "Кубани", по одному из "Металлурга" и РК "Зеленоград".

С 26 октября по 8 ноября "медведи" проведут УТС в Сочи, а затем вылетят в Краснодар (туда отправятся 34 игрока), где 10 ноября сыграют с Намибией. Встреча пройдет на стадионе "Кубань" и начнется в 14.00. Встречу в прямом эфире покажете телеканал "Матч! Наш Спорт".

Дебютный вызов в национальную команду получилиДмитрий Перов, Даниил Потиханов ("ВВА-Подмосковье"), Леонид Калинин, Тимур Исмаилов (оба – "Слава"), Максим Берцов (РК "Зеленоград"), Роман Ходин ("Кубань").

После матча с Намибией сборная России отправится в Уэльс, где 16 ноября сыграет с "Ньюпорт Драгонс", а затем переберется в Англию, где 24 ноября проведет встречу со сборной Японии.

Состав сборной России на УТС в Сочи

Александр Будыченко (Енисей-СТМ)

Рамиль Гайсин (Енисей-СТМ)

Дмитрий Герасимов(Енисей-СТМ)

Иннокентий Зыков (Енисей-СТМ)

Евгений Елгин(Енисей-СТМ)

Виктор Кононов (Енисей-СТМ)

Юрий Кушнарев(Енисей-СТМ)

Валерий Морозов (Енисей-СТМ)

Андрей Поливалов (Енисей-СТМ)

Евгений Проненко (Енисей-СТМ)

Станислав Сельский (Енисей-СТМ)

Денис Симпликевич(Енисей-СТМ)

Никита Чурашов(Енисей-СТМ)

Михаил Бабаев (ВВА-Подмосковье)

Герман Годлюк (ВВА-Подмосковье)

Герман Давыдов (ВВА-Подмосковье)

Антон Дроздов (ВВА-Подмосковье)

Виталий Живатов (ВВА-Подмосковье)

Евгений Матвеев (ВВА-Подмосковье)

Алексей Панасенко (ВВА-Подмосковье)

Дмитрий Перов (ВВА-Подмосковье)

Владимир Подрезов (ВВА-Подмосковье)

Даниил Потиханов (ВВА-Подмосковье)

Сергей Секисов (ВВА-Подмосковье)

Сергей Тришин (ВВА-Подмосковье)

Сергей Янюшкин (ВВА-Подмосковье)

Василий Артемьев (Красный Яр)

Азамат Битиев(Красный Яр)

Андрей Гарбузов (Красный Яр)

Игорь Галиновский(Красный Яр)

Кирилл Голосницкий (Красный Яр)

Виктор Гресев (Красный Яр)

Василий Дорофеев (Красный Яр)

Александр Ильин (Красный Яр)

Валерий Цнобиладзе (Красный Яр)

Никита Вавилин (Слава)

Леонид Калинин (Слава)

Михаил Сидоров (Слава)

Тимур Исмаилов (Слава)

Тагир Гаджиев (Кубань)

Владимир Остроушко (Кубань)

Роман Ходин (Кубань)

Антон Сычев (Металлург)

Максим Берцов (РК Зеленоград)

Пресс-служба Федерации регби России