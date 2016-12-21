Члены Федерации регби России хотят признать отчетно-выборную конференцию нелегитимной

Члены Федерации регби России (ФРР) на официальном сайте организации выступили с заявлением, в котором сообщают о намерении признать отчетно-выборную конференцию, прошедшую 19 декабря, нелегитимной. На конференции прошли выборы президента федерации, которым стал Мамука Лосаберидзе.

– В ходе работы отчетно-выборной конференции был допущен ряд грубых процедурных нарушений, что в свою очередь привело к отсутствию ее легитимности, – говорится в заявлении на сайте ФРР. – В связи с чем значительная часть делегатов покинула зал для проведения конференции. На основании этого мы оспариваем решение конференции, обращаемся в судебные органы для признания ее нелегитимной.