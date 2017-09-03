Россия завоевала семь золотых медалей из восьми на ЧМ

Россиянки завоевали семь золотых медалей из восьми возможных на чемпионате мира-2017. Дина Аверина выиграла упражнения с обручем и булавами, а также победила в многоборье. Ее сестра-близнец Арина Аверина стала лучшей в упражнениях с мячом и лентой. В данных дисциплинах Дина завоевала серебряные награды. Арина в многоборье и упражнении с обручем стала второй, а в булавах - третьей.
В групповых соревнованиях россиянки выиграли золото в многоборье и упражнении с тремя мячами и двумя скакалками, а в упражнении с пятью обручами пропустили вперед Италию.
Пезаро (Италия)
Чемпионат мира
Итоговый медальный зачет
1. РОССИЯ - 7+5+1
2. Италия 1+0+0
3. Япония 0+1+3
4. Болгария 0+1+2
5. Белоруссия 0+1+0
6. Израиль 0+0+2
Werdy
А ты, в хоккее своем, так можешь? :)
17:02