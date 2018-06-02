На чемпионате Европы часть декорации упала на Винер-Усманову

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова оказалась в центре инцидента во время чемпионата Европы в испанской Гвадалахаре. На нее упал баннер, который был частью декорации. По словам представителя сборной России, Винер-Усманова не пострала.

- С Ириной Александровной все в порядке. Человек, стоявший неподалеку, вовремя отреагировал на ситуацию и практически сумел отвести угрозу. Можно сказать, Ирина Александровна отделалась испугом, - цитирует ТАСС представителя сборной России.