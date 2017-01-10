Елена Карпушенко: "Кудрявцева должна остаться в спорте после завершения карьеры"

Личный тренер серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко высказала мнение о том, что после завершения карьеры спортсменка должна остаться в художественной гимнастике. Во вторник Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что в конце 2016 года получила оповещение от 19-летней россиянки о завершении карьеры.

- Я думаю, что Яна обязательно останется в художественной гимнастике в иной роли, - приводит ТАСС слова Карпушенко. - Не может такого быть, что это все для Кудрявцевой уйдет. Пока она совершенно не хочет работать тренером, более того, я считаю, что это рано для нее. Чтобы работать тренером, нужны не только спортивные знания, а совершенно иная жизненная ситуация. Чтобы быть тренером, нужно отдавать. Пока, наверное, в своем возрасте Яна еще не готова отдавать.

19-летняя Кудрявцева является 11-кратной чемпионкой Европы, 13-кратной чемпионкой мира, а также серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

