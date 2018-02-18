Арина Аверина: "Было очень приятно показать свои усложненные программы зрителям"

Гимнастка Арина Аверина заявила, что в новом сезоне повысилась техническая сложность ее программы, а также программы ее сестры Дины. В квалификации московского этапа Гран-при по художественной гимнастике Арина набрала в сумме многоборья 70,250 балла, уступив только сестре Дине – 71,350.

– Чисто технически наши программы стали сложнее, – цитирует "Р-Спорт" Аверину. – Надо уметь работать хорошо с предметом и в то же время элементы трудности делать хорошо, а также выражать эмоции, музыку, показывать образ.

Ощущения непередаваемые. Очень рады, что смогли наконец показать всем свои новые программы. Конечно, много что не получилось. Мы старались, самое главное, показать образ этих упражнений.