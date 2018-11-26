Старший тренер женской сборной России по пятиборью покинула свой пост

Старший тренер женской сборной России по современному пятиборью Марина Колонина освобождена от должности, информирует сайт Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

"К сожалению, Марина Колонина совершила ряд не согласованных с главным тренером и руководством федерации действий, - сказал главный тренер сборной России Андрей Моисеев. – Она нарушила приказ президента ФСПР о централизованной подготовке сборной России, а также допустила нарушение трудовой дисциплины, не приехав на сбор национальной команды".