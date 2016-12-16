Владимир Лукин: "Вопрос допуска россиян до паралимпийских соревнований отложили до 19-20 декабря"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил, что допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, проводимых под патронажем Международного паралимпийского комитета (МПК), будет обсуждаться 19-20 декабря на встрече с руководством МПК. Напомним, в августе после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга в российском спорте МПК отстранил российских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде-2016 в Бразилии и лишил ПКР членства в организации.

- Мы этот вопрос отложили до встречи с руководством Международного паралимпийского комитета, которая состоится в Бонне 19-20 декабря, - цитирует "Р-Спорт" Лукина. - Там мы все ключевые вопросы и обсудим.