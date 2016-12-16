11:41 16 декабря | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "Вопрос допуска россиян до паралимпийских соревнований отложили до 19-20 декабря"

0
0
0

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил, что допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, проводимых под патронажем Международного паралимпийского комитета (МПК), будет обсуждаться 19-20 декабря на встрече с руководством МПК. Напомним, в августе после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга в российском спорте МПК отстранил российских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде-2016 в Бразилии и лишил ПКР членства в организации.

- Мы этот вопрос отложили до встречи с руководством Международного паралимпийского комитета, которая состоится в Бонне 19-20 декабря, - цитирует "Р-Спорт" Лукина. - Там мы все ключевые вопросы и обсудим.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20161216/1113817521.html

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ