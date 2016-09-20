18:04 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ПКР: поврежденная допинг-проба паралимпийца Романа Петушкова не доказывает его вину

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13-кратная паралимпийская чемпионка и вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Рима Баталова сообщила, что доказательства нарушения антидопинговых правил шестикратным чемпионом Паралимпийских игр 2014 года Романом Петушковым на данный момент отсутствуют, поврежденная допинг-проба таковым не является. Ранее стало известно, что Петушков и еще трое российских призеров Паралимпиады в Сочи сообщили об упоминании их имени в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

– Нужно добиваться других доказательств, – цитирует ТАСС Баталову. – Что значит повреждена проба? Какие еще доказательства? Пока все это недоказательно. Петушков у них был на глазах, постоянно выступал на международных соревнованиях. Паралимпийцы до начала Игр-2014 практически постоянно тренировались за границей, и у них постоянно брали пробы. Даже непонятно, как реагировать. Я удивляюсь просто.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3637931

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