ПКР готовит новые документы для восстановления членства в МПК

ПКР готовит очередной пакет документов для восстановления членства МПК, сообщает ТАСС со ссылкой на президента комитета Владимира Лукина. Паралимпийский комитет России лишился членства в Международном паралимпийском комитете 7 августа 2016 года на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Из-за этого вся сборная России пропустила Паралимпиаду в Рио.

- Сейчас мы готовим очередные документы, у нас огромное количество вопросов по дорожной карте. Мы готовим ответы на эти вопросы. Сейчас этот процесс идет, но он вольно или невольно задерживается, - сказал Лукин.