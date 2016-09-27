Павел Рожков: "Смирнов считает, что с МПК нужно договариваться мирно, без судов"

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что глава независимой общественной комиссии по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов призывает договариваться с Международным паралимпийским комитетом (МПК) мирно и прекратить судебные разбирательства. В августе МПК лишил ПКР членства в организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, в том числе от Паралимпиады-2016, ссылаясь на выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена, утверждавшей, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. Иски и апелляции российской стороны на решение МПК в различные суды позднее были отклонены. Комиссия во главе со Смирновым была создана в июле.

"Виталий Георгиевич (Смирнов) считает, что нужно прекратить судебные разбирательства и договариваться мирно", – цитирует "Р-Спорт" Рожкова.