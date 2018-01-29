МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018

Появление российского флага будет запрещено около любого объекта, который ассоциируется с Паралимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы допущены до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе. При этом МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Организация приняла данное решение на основании дополнительной информации, полученной от рабочей группы.

При этом пункт решения МПК по России в части демонстрации флага выглядит строже, чем в правилах Международного олимпийского комитета (МОК) – на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане россияне будут выступать в качестве нейтральных атлетов, однако смогут повесить национальный символ в своем номере в Олимпийской деревне, если его никто не увидит. Вдобавок болельщикам не запретят проносить триколоры на объекты Игр.

Напомним, ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Позже организации составили дорожную карту, которая включала ряд критериев (67) для восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете. Решение о продлении отстранения ПКР было принято в декабре 2017 года.

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

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