06:27 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК намерен установить личность белорусского спортсмена, пронесшего флаг России на церемонию открытия Паралимпиады

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Международный паралимпийский комитет (МПК) намерен установить личность белорусского спортсмена, который пронес флаг России на церемонию открытия Паралимпийских игр-2016, информирует ВВС. Какими будут последующие действия организации, пока не сообщается. Спортсмен прошел с российским флагом около четверти круга по стадиону в Рио-де-Жанейро, после чего предмет был конфискован.

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.

Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Джон....Сильвер

Большое уважение белорусскому спортсмену!

08:01

RobertH

Lunatic Pride,ты попробуй вот тут напиши правду о тех,кто организовал позорненькую акцию в Олимпийском движении-сразу будешь удалён.И это на сайте с Доменом Твоей Страны!А потом будешь спрашивать-по какому праву.Вот по такому.

07:58

fox1980

Найти и расстрелять! Это же надо было такое допустить!

07:35

Samarec

Требую немедленно узнать! И всем нам сообщить. Мы должны знать в лицо, и по имени своих настоящих друзей. Спасибо тебе, Беларусь!

07:18

Lunatic Pride

Это уже не двойные стандарты, а форменная травля. По какому праву вообще эти люди поставили вне закона флаг целого государства? Да даже если сам Путин кормил с ложечки каждого паралимпийца допингом, это все равно не дает им права травить целую страну. Любой гражданин имеет право высказать и продемонстрировать свою гражданскую позицию, если это не противоречит закону. Каким образом выражение солидарности с отстраненными атлетами другого государства ставит вне закона инвалида-спортсмена? Он же не флаг с фашистской свастикой пронес, ну чесслово! И что значит "предмет был конфискован"? Я бы посмотрел на конфискацию "предмета"-флага какого-либо англосаксонского государства. Болотище конкретное...

07:02

maxcds

руки прочь от Человека

06:52

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