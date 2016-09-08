МПК намерен установить личность белорусского спортсмена, пронесшего флаг России на церемонию открытия Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет (МПК) намерен установить личность белорусского спортсмена, который пронес флаг России на церемонию открытия Паралимпийских игр-2016, информирует ВВС. Какими будут последующие действия организации, пока не сообщается. Спортсмен прошел с российским флагом около четверти круга по стадиону в Рио-де-Жанейро, после чего предмет был конфискован.

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.

Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.