МПК намерен установить личность белорусского спортсмена, пронесшего флаг России на церемонию открытия Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет (МПК) намерен установить личность белорусского спортсмена, который пронес флаг России на церемонию открытия Паралимпийских игр-2016, информирует ВВС. Какими будут последующие действия организации, пока не сообщается. Спортсмен прошел с российским флагом около четверти круга по стадиону в Рио-де-Жанейро, после чего предмет был конфискован.
Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.
Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.
Джон....Сильвер
Большое уважение белорусскому спортсмену!
08:01
RobertH
Lunatic Pride,ты попробуй вот тут напиши правду о тех,кто организовал позорненькую акцию в Олимпийском движении-сразу будешь удалён.И это на сайте с Доменом Твоей Страны!А потом будешь спрашивать-по какому праву.Вот по такому.
07:58
fox1980
Найти и расстрелять! Это же надо было такое допустить!
07:35
Samarec
Требую немедленно узнать! И всем нам сообщить. Мы должны знать в лицо, и по имени своих настоящих друзей. Спасибо тебе, Беларусь!
07:18
Lunatic Pride
Это уже не двойные стандарты, а форменная травля. По какому праву вообще эти люди поставили вне закона флаг целого государства? Да даже если сам Путин кормил с ложечки каждого паралимпийца допингом, это все равно не дает им права травить целую страну. Любой гражданин имеет право высказать и продемонстрировать свою гражданскую позицию, если это не противоречит закону. Каким образом выражение солидарности с отстраненными атлетами другого государства ставит вне закона инвалида-спортсмена? Он же не флаг с фашистской свастикой пронес, ну чесслово! И что значит "предмет был конфискован"? Я бы посмотрел на конфискацию "предмета"-флага какого-либо англосаксонского государства. Болотище конкретное...
07:02
maxcds
руки прочь от Человека
06:52