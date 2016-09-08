Белорусские спортсмены пронесли флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016

На церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро был замечен флаг России. Один из спортсменов сборной Белоруссии во время прохождения команды по стадиону нес российский триколор.

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.

Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.