Белорусские спортсмены пронесли флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016

На церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро был замечен флаг России. Один из спортсменов сборной Белоруссии во время прохождения команды по стадиону нес российский триколор.
Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.
Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.
Member of the #Belarus team carries a Russian flag into the #OpeningCeremony #Paralympics pic.twitter.com/EazxMgHWGn– Lauren Brennan (@LaurenBrennan17) 7 сентября 2016 г.
Fedor062
Спасибо ВАМ!!! От души...
01:44
Aliment
господи... я уже не верил честно говоря... спасибо, братья!!!! помогай вам Бог!!
01:43
KuziakaPm
Спасибо, братья.
01:42