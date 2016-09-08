01:23 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Белорусские спортсмены пронесли флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016

0
0
0
3

На церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро был замечен флаг России. Один из спортсменов сборной Белоруссии во время прохождения команды по стадиону нес российский триколор.

 
Паралимпийцы России: без Рио.Как паралимпийцев России лишали надежд на Рио

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.

Напомним, российские паралимпийцы не были допущены до участия в Играх-2016.

Опрос

Верите ли вы комиссии ВАДА, что Россия занималась допинг-махинациями?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Fedor062

Спасибо ВАМ!!! От души...

01:44

Aliment

господи... я уже не верил честно говоря... спасибо, братья!!!! помогай вам Бог!!

01:43

KuziakaPm

Спасибо, братья.

01:42

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ