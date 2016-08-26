Михаил Терентьев: "Россияне обратились в МПК с просьбой допустить их до Игр в Рио в индивидуальном порядке"

Паралимпийский чемпион, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев уверен, у Паралимпийской сборной России еще есть шансы выступить на Играх в Рио-де-Жанейро. На этой неделе CAS оставил в силе решение МПК об отстранении Паралимпийского комитета России от Паралимпиады.

– Паралимпийцы продолжают бороться за свое право выступить на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, – сказал Терентьев. – Спортсмены написали индивидуальные письма в адрес президента Международного паралимпийского комитета, в которых просят допустить их до Игр-2016 в индивидуальном порядке. Кроме того, в письмах спортсмены спрашивают, на каких условиях это может быть осуществлено.

Паралимпийцы просят заключить с ними арбитражное соглашение о рассмотрении дела в суде для вынесения решения о допуске спортсменов. Параллельно ведется работа в Высшем арбитраже. Сколько всего было написано обращений на данный момент мне не известно. Но шансы на положительный исход событий есть всегда. (Любовь КОНЯЕВА)