Курорт "Игора" примет этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках

Более сотни спортсменов примут участие в этапе Кубка мира по скоростному спуску на коньках Riders Cup, который пройдет 26-27 января на всесезонном курорте "Игора" в Приозерском районе Ленинградской области. На одном из склонов курорта организована 300-метровая трасса с перепадом высот 24 метра и шириной до 6 метров. Участники соревнований, представляющие Россию, США, Францию, Канаду, Австрию, Германию, Швейцарию и другие страны, будут преодолевать трассу на скорости свыше 80 км/ч.

Скоростной спуск на коньках пока не является олимпийским видом спорта, но стремительно набирает популярность, собирая десятки тысяч болельщиков у трасс и огромную телеаудиторию у экранов. В России этап Riders Cup пройдет во второй раз. В 2017 году эти соревнования с успехом состоялись в Подмосковье. Скоростной спуск на коньках также успели оценить жители Москвы, других городов Европы и Северной Америки. Теперь в календаре мировой серии Riders Cup появится и Санкт-Петербург, в окрестностях которого расположен курорт "Игора".